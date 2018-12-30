Одинокая воронежская девушка показала, как нарядила кота к Новому Году

30 Дек. 19:58 2018-12-30T19:59:46+03:00

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Девушка, решившая отметить Новый Год в тишине и спокойствии, поделилась в воронежском сообществе своими приготовлениями к празднику. Свои откровения она опубликовала в сообществе "Подслушано Воронеж". Надо отметить, написавшая этот пост анонимная пользовательница не лишена чувства юмора:

- Уровень подготовки к Новому Году: нарядила кошечку. Зато когда одна отмечаешь, не надо толпиться в очередях за подарками и продуктами. Закажу пиццу, нарежу салат, открою виски. Поздравьте меня в комментах с наступающим, пожалуйста! Хоть не так одиноко будет!

Фото наряженного усатого-полосатого прилагается.