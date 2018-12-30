Воронежцев предупредили о подозрительном мужчине, который предлагает помочь вернуть эвакуированное авто

СЕГОДНЯ 18:59 2018-12-30T19:05:27+03:00

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Горожане предупреждат автомобилистов о подозрительном человеке, с которым сталкивались в центре Воронежа у крупного ТЦ. Мужчина якобы промышляет обещаниями помочь вернуть авто, эвакуированное с платной парковки. За свои услуги он якобы просит полторы тысячи рублей. О странном явлении рассказали в паблике "Типичный Воронеж". Вот текст того поста:

- Аккуратно, мужик возле "Солнечного рая" звонит эвакуаторщикам, и они увозят тачку. После того, как машину увозят, стоит и ждет хозяев, предлагая им помощь в возврате машины, непонятную рассрочку и еще не пойми что.

В комментариях воронежцы сообщили, что с подобными предложениями к ним этот гражданин подходил и в других местах. Один пользователь пояснил, что предлагает этот тип услугу такси и помощь в быстром прохождении очереди. Такие предложения подписчики восприняли настороженно и даже посоветовали автору в следующий раз обратиться в полицию.