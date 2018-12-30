В воронежской многоэтажке на пожаре погибла 85-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-30T17:02:55+03:00

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В Воронеже на пожаре погибла 85-летняя женщина. ЧП произошло в одной из квартир дома № 94 по Московскому проспекту утром в воскресенье, 30 декабря. Звонок с сообщением о возгорании поступил дежурному в 10.30. Пожарные выехали на место и потушили пламя через 12 минут после поступления этого звонка.

В обгорейвшей квартире нашли тело хозяйки. Точную причину смерти установят путем проведения экспертизы. Специалисты устанавливают также причину пожара.