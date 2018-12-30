2018-12-30T16:51:37+03:00
Общество

На новогодних каникулах воронежских водителей чаще будут проверять на трезвость

А в местах скопления людей появится больше людей в форме
Юлия ТЕРНОВА
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Региональное управление полиции будет работать в усиленном режиме на новогодних каникулах. Количество сотрудников правоохранительных органов увеличится в местах массового скопления людей.

Кроме того, с 29 декабря по 9 января сотрудники ГИБДД будут пристальнее контролировать трезвость воронежских автомобилистов. Водителей будут останавливать чаще обычного и проверять их на состояние алкогольного опьянения. Внимание будет уделяться и соблюдению правил перевозки детей. Об этом корреспонденту "Комсомолки" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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