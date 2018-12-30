2018-12-30T16:01:34+03:00
Общество

Воронежцы сообщают о возвращении невыносимой вони

Снова даже в центре ощущается устойчивый канализационный запах
Юлия ТЕРНОВА
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Социальные сети вновь гудят о неприятном запахе в Воронеже. Фекальные нотки снова стали ощутимы в центре города. В частности, люди сообщают, что на Холмистой горят иловые карты - несмотря на снег. Некоторые предполагают, что с этим и связано распространение запаха.

Напомним, что "ароматы" стали появляться в Воронеже минувшим летом. Не почувствовать их было нельзя. Удивляла и широта их распространения: жалобы поступали из разных концов города. Поначалу воронежцы искали источники вони в своих домах и машинах, думая, что что-нибудь могло испортиться. Однако оказалось, что явление это городского масштаба. Областные власти связывали проблему с работой левобережных очистных сооружений. Пока там шли работы по строительству цеха механической очистки, требовалось отключение одной из линий. Предполагалось, что работающие линии могли не справляться должным образом с работой по очистке.

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