В полиции напомнили о перекрытиях и изменениях движения в Воронеже на праздники
В полиции рассказали, где из-за праздничных гуляний будут перекрывать движение и запрещать парковку в ближайшие дни. С четырех вечера 31 декабря до шести утра 1 января нельзя будет проехать по Плехановской на следующих участках:
- от ул. Пушкинской до ул. Дзержинского;
- по площади Ленина от дома № 58 по проспекту Революции до ул. Кирова;
- от дома № 18 по ул. Платонова до ул. Плехановская.
Кроме того, с шести утра 31 декабря ровно в течение суток нельзя будет парковаться на следующих участках:
- по левой стороне проезжей части на участке площади Ленина от ул. Плехановской до ул. Кирова;
- со стороны областной библиотеки им. И.С. Никитина на участке от дома № 18 по ул. Платонова от ул. Кирова до ул. Станкевича;
- вдоль дома № 5 по площади Ленина до ул. Платонова;
- по правой стороне площади Ленина от кафе «Место» до кинотеатра «Спартак»;
- на правой стороне площади им. Ленина от дома № 58 по проспекту Революции (магазин «Утюжок») вдоль Кольцовского сквера до ул. Плехановской;
- на против дома № 11Б по площади Ленина (кафе «Русский Аппетит») у Кольцовского сквера;
- дома № 12 по площади Ленина в соответствии со схемой организации дорожного движения.
Парковка будет запрещена также с шести утра до семи вечера 1 января на участке площади Ленина от дома № 18 по ул. Платонова до ул. Плехановской.
- Далее ежедневно с 02.01.2019 года по 07.01.2019 года в период времени с 13.00 час. до 18.00 час. будет закрыто движение транспорта на участке площади Ленина от дома № 18 по ул. Платонова до ул. Плехановской. Сотрудники полиции обращаются к водителям транспортных средств, с просьбой заранее планировать свой маршрут во избежание заторов, - сообщает пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.