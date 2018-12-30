2018-12-30T13:55:08+03:00
Общество

Открытие главной елки Воронежа пройдет с пиротехническим шоу

Праздничная программа 31 декабря начнется в 16.00, а "огненное представление" воронежцы увидят в 19.40
Юлия ТЕРНОВА
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31 декабря состоится официальной открытие главной елки Воронежа. Как сообщают власти города, тогда же на площади Ленина собравшиеся смогут полюбоваться пиротехническим шоу. Праздничная программа начнется в 16.00, а электрические огни на новогодней красавице зажгут в 17.00. Пиротехническое чудо воронежцы увидят в 19.40.

Напомним, что ребятишки увидят мультфильмы местных мультипликаторов. К тому же, для пришедших как всегда отрыты каток, палатки с едой и торговые ряды с сувенирами.

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