Сотрнудники ГИБДД спасли замерзающего водителя на трассе под Воронежем

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-30T12:28:46+03:00

Мужчина всю ночь провел на обочине дороги в остывающем салоне авто

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Накануне сотрудники ГИБДД спасли замерзающего водителя "КамАЗа". Около девяти утра полицейские заметили большегруз стоящим на обочине на седьмом километре дороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" в Панинском районе.

- Водитель сломавшегося автомобиля, 62-лений житель Аннинского района, пояснил, что загрузив зерно в Верхнехавском районе, направлялся в Ростовскую область. Однако, проехав небольшое расстояние, в вечернее время произошла поломка средней полуоси моста. В течение полутора суток водитель использовал для обогрева автономный обогреватель автомобиля, вследствие чего аккумуляторные батареи полностью разредились, а все попытки запустить двигатель были безуспешными, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники ГИБДД отвезли аккумуляторы подзарядиться. Водителя же посадили греться в служебную машину.