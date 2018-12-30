Сотрнудники ГИБДД спасли замерзающего водителя на трассе под Воронежем
Накануне сотрудники ГИБДД спасли замерзающего водителя "КамАЗа". Около девяти утра полицейские заметили большегруз стоящим на обочине на седьмом километре дороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" в Панинском районе.
- Водитель сломавшегося автомобиля, 62-лений житель Аннинского района, пояснил, что загрузив зерно в Верхнехавском районе, направлялся в Ростовскую область. Однако, проехав небольшое расстояние, в вечернее время произошла поломка средней полуоси моста. В течение полутора суток водитель использовал для обогрева автономный обогреватель автомобиля, вследствие чего аккумуляторные батареи полностью разредились, а все попытки запустить двигатель были безуспешными, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сотрудники ГИБДД отвезли аккумуляторы подзарядиться. Водителя же посадили греться в служебную машину.