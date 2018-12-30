2018-12-30T11:08:47+03:00
Происшествия

Ровно месяц в Воронеже ищут без вести пропавшую 16-летнюю Яну Карпову

Еще в начале декабря следователи возбудили уголовное дело по факту ее исчезновения
Юлия ТЕРНОВА
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Сегодня ровно месяц с того дня, как в Воронеже пропала 16-летняя Яна Карпова. Еще в начале декабря по факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело. Ее разыскивают в городе и области с 30 ноября. В этот день около часа дня Яна ушла после занятий из школы № 11, но дома так и не появилась. Родители не исключают, что дочь могла уехать в другой город.

Приметы девочки: на вид старше 16 лет, рост 179 сантиметров, плотного телосложения, темные длинные волосы (окрашенные), голубые глаза. Особая примета – родимое пятно за ухом. Яна 30 ноября была одета в темно-синюю куртку, на ней были серые шапка и шарф, черные ботинки, из дома она ушла с сиренево-зеленым рюкзаком.

Если вы располагаете какой-то информацией, свяжитесь с волонтерами "Лза Алерт", чьи контакты указано под фото, или позвоните по номеру 112.

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