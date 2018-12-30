Большая часть воронежцев останется дома на Новый Год

СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-30T14:21:14+03:00

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Более 70 % воронежцев, судя по всему, собираются остаться дома на Новый Год. Все они, вероятно, разделяют убеждение, что это семейный праздник. Такой результат показал публичный опрос в сообществе "Типичный Воронеж". На момент написания этого текста в голосовании приняли участие более четырех тысяч человек.

Второй по популярности ответ - "У родственников". То есть, около восьми процентов участников опроса собираются пойти в гости к близким людям в новогоднюю ночь. Около двух процентов признались, что куранты встретят в небе, в самолете. Столько же решили избавить себя от уборки и готовки и забронировали столик. Четыре процента отправятся на теплые берега. Менее востребованной оказалась дача: туда праздновать поедут не более трех процентов проголосовавших. А вот полтора счастливых процентра рассчитывают увидеть первое утро 2019-го в роддоме! Что ж, последних мы поздравляем особенно.