2018-12-30T10:01:51+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, как не отравиться новогодними салатами и закусками

На важную тему проинструктировали сотрудники Роспотребнадзора
Юлия ТЕРНОВА
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Кажется, что заправленные салаты нельзя хранить долго, знают уже всеКажется, что заправленные салаты нельзя хранить долго, знают уже всеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Совсем скоро начнутся новогодние застролья, а затем и пышные празднования Рождества. Сотрудники Роспотребнадзора дали некоторые рекомендации, как не отравиться пищей и не подхватить какую-нибудь инфекцию. Специалисты рекомендуют замочить овощи у фрукты в растворе поваренной соли, а потом промыть под проточной водой: соль нейтралирует возбудителей болезней.

- Салаты, винегреты и нарезанные компоненты в незаправленном виде хранят при температуре от плюс 2ºС до плюс 6ºC не более 6 часов, заправлять салаты, винегреты и нарезанные компоненты следует непосредственно перед подачей на стол, - рекомендуют в Роспотребнадзоре. - Изготавливать салаты, изделия из рубленого мяса, студней, кремовые кондитерские изделия следует в небольших объемах, ведь все это быстро портится.

И помните, приготовленное вами желательно хранить уж точно не более 18 часов.

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