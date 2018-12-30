Воронежцам рассказали, как не отравиться новогодними салатами и закусками

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-30T10:01:51+03:00

Кажется, что заправленные салаты нельзя хранить долго, знают уже все Фото: Иван ПРОХОРОВ

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Совсем скоро начнутся новогодние застролья, а затем и пышные празднования Рождества. Сотрудники Роспотребнадзора дали некоторые рекомендации, как не отравиться пищей и не подхватить какую-нибудь инфекцию. Специалисты рекомендуют замочить овощи у фрукты в растворе поваренной соли, а потом промыть под проточной водой: соль нейтралирует возбудителей болезней.

- Салаты, винегреты и нарезанные компоненты в незаправленном виде хранят при температуре от плюс 2ºС до плюс 6ºC не более 6 часов, заправлять салаты, винегреты и нарезанные компоненты следует непосредственно перед подачей на стол, - рекомендуют в Роспотребнадзоре. - Изготавливать салаты, изделия из рубленого мяса, студней, кремовые кондитерские изделия следует в небольших объемах, ведь все это быстро портится.

И помните, приготовленное вами желательно хранить уж точно не более 18 часов.