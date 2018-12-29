Ломбард в Воронежской области подозревают в отмывании преступных денег

СЕГОДНЯ 21:26 2018-12-29T21:26:50+03:00

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Острогожский ломбард подозревают в отмывании денег полученных преступным путем. К таким организациям всегда предъявляются повышенные требования.

- Установлено, что ответственными должностными лицами ломбарда не обеспечена организация и проведение целевых (внеплановых) инструктажей сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

По мнению правоохранителей, на лицо нарушения норм Федерального закона. В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено мировому судье для рассмотрения.