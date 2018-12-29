2018-12-29T21:28:58+03:00
Общество

В Воронежском зоопарке среднеазиатская черепаха впервые отложила яйцо

Оно было помещено в инкубатор
Олег ИВАНОВ
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Фото с сайта Воронежского зоопаркаФото с сайта Воронежского зоопарка
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В Воронежском зоопарке 29 декабря стал по-своему особенным днем: живущая здесь среднеазиатская степная черепаха впервые отложила яйцо. Беременность длилась около двух месяцев. Обычно самки этого вида откладывает до 6 яиц. Однако в этот раз было обнаружено только одно - оно было отправлено в инкубатор.

Этот вид черепах распространен по всей Средней Азии, в южных районах Казахстана, в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Северо — Восточном Иране, Афганистане, Ливане, в северо-западных районах Индии и Пакистана.

Длина ее в среднем от 15 до 20 см . Самки обычно заметно крупнее самцов. Питается бахчевыми культурами, всходами многолетних трав и кустарников , ягодами и падалицей фруктов в садах.

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