2018-12-29T19:30:50+03:00
Общество

Воронежца, перекрывшего тротуар своим «Хендай Соната», оштрафовали по фото в соцсетях

Даже то, что он прикрыл номер бумажкой, его не спасло
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской областиФото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области
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На днях в социальных сетях появилось фото белого автомобиля «Хендай Соната»: воронежец не только припарковался на тротуаре, но еще и прикрыл номер какой-то бумажкой. Вероятно, горожанин рассчитывал что уж столь «хитрый» маневр точно спасет его от любых невзгод. Но не тут-то было.

Инспекторы по фото определили, что нарушение произошло 13 декабря около 12:00 на улице Куцыгина у дома №25. Иномарку на тротуаре бросил 39-летний водитель.

- За данное правонарушение житель Воронежа привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре» и ему назначен административный штраф в размере 1000 рублей, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Полицейские выражают благодарность гражданам с активной гражданской позицией за содействие в привлечении к ответственности нарушителей Правил дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно). Также можно присылать свои обращения с приложенными фото- и видеоматериалами, воспользовавшись официальным сайтом ГИБДД (www.gibdd.ru) в разделе «Прием обращений».

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