Из Воронежа откроют прямые перелеты в Норильск

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-29T18:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С 29 апреля 2019 года в Воронеже будут открытые прямые перелеты в Норильск. Как сообщили в пресс-службе регионального международного аэропорта, эти рейсы будет обслуживать новая для нашей области авиакомпания NordStar.

Отправиться в один из городов Красноярского края воронежцы, а также жители ближайших регионов, смогут каждый по понедельник. Самолеты соответственно будут летать пока только раз в неделю. Вылет из Воронежа намечен на 21:55, а в Норильске все пассажиры окажутся уже в 6:45.