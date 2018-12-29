2018-12-29T18:40:51+03:00
Общество

Из Воронежа откроют прямые перелеты в Норильск

Правда, полет обещает быть долгим
Олег ИВАНОВ
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Новое направление откроется веснойНовое направление откроется веснойФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 29 апреля 2019 года в Воронеже будут открытые прямые перелеты в Норильск. Как сообщили в пресс-службе регионального международного аэропорта, эти рейсы будет обслуживать новая для нашей области авиакомпания NordStar.

Отправиться в один из городов Красноярского края воронежцы, а также жители ближайших регионов, смогут каждый по понедельник. Самолеты соответственно будут летать пока только раз в неделю. Вылет из Воронежа намечен на 21:55, а в Норильске все пассажиры окажутся уже в 6:45.

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