2018-12-29T18:18:32+03:00
Общество

С 1 января изменится маршрут одного из воронежских автобусов

Теперь горожане смогут добраться до остановки «Больница №8»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Обычно маршрут проходил от остановки «Улица Ростовская» до «Борового»Обычно маршрут проходил от остановки «Улица Ростовская» до «Борового»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 1 января изменится путь следования автобуса №11. Обычно он проходит от остановки «Улица Ростовская» до «Борового». Теперь маршрут будет продлен до остановки «Больница №8». Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Движение автобусов будет направлено: от остановки «Больница №8» по автодороге на больницу №8, улицам Корольковой, Ростовской, Новосибирской (с движением через остановку «Завод «ГОО»), Лебедева, Ленинскому проспекту, улицам Богдана Хмельницкого, Панфилова, Куйбышева, Лермонтова, Боровской, Электровозной, Планетной, переулку Ангелина, улицам 50 лет ВЛКСМ, Героев России до остановки «Почта».

В обратном направлении - по улицам Героев России, 50 лет ВЛКСМ, переулку Ангелиной, улицам Планетной, Электровозной, Боровской, Лермонтова, Куйбышева, Панфилова, Богдана Хмельницкого, Ленинскому проспекту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой, автодороге на больницу №8.

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