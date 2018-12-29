2018-12-29T17:44:12+03:00
Общество

Жители села под Воронежем, оставшиеся без газа, сняли по этому поводу классное видео

Люди не унывают, даже шутят над своей аховой ситуацией. А что еще остается делать? [видео]
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Одна из жительниц села Кондрашовка рассказывает о том, как ей живется без газа.Одна из жительниц села Кондрашовка рассказывает о том, как ей живется без газа.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

До села Кондрашовка Семилукского района газификация добралась лишь наполовину. То есть у половины жителей голубое топливо есть, у половины – нет.

Понятное дело, что без газа, привычного к каждом городском да и в большинстве сельских домов, обходиться тяжело. Выручает, как в старину, русская печка. На ней и еду готовят, и топят дом ею родимой. Вот только огорчает жителей села, что еще в середине 90-х с них собрали плату за проведение газа, а толку ноль.

Сейчас требуют за голубое топливо принципиально иных денег, которых у сельчан нет – потому что работать негде. В общем, как и в начале XX века, приходится кондрашовцам таскать уголь и рубить дрова.

Ну а чиновникам районным и областным в подарок к Новому году это видео. Может, о чем задумаются, хотя надежды на это мало.

Нет газа в селе Кондрашовка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежца, перекрывшего тротуар своим «Хендай Соната», оштрафовали по фото в соцсетях
Из Воронежа откроют прямые перелеты в Норильск
С 1 января изменится маршрут одного из воронежских автобусов
Мошеннику из Воронежской области, обманывавшему мигрантов, предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей
В Воронеже новогодние квитанции по ЖКХ украсят детскими рисунками
Четырем семьям в Воронежской области на Новый год подарили ключи от новых квартир
В Воронеже женщина убила мужа со второй попытки
Больше 600 нарушителей задержали за год на территории Воронежского заповедника
В центре Воронежа установили первую «Умную остановку»
В Воронежской области посетители магазина украли кувалду
В Воронеже стартовали первые испытания самолета Ил-112В
За год в Воронеже уничтожили 727,6 кг подозрительных продуктов из Узбекистана
В Воронежской области за утро опрокинулись в кювет две машины
В Воронеже отменили концерт Элджея
За неделю травмы из-за гололеда получили 1133 жителя Воронежской области
В Воронеже Центральный стадион профсоюзов могут передать «Факелу»