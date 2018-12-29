Жители села под Воронежем, оставшиеся без газа, сняли по этому поводу классное видео

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-29T17:44:12+03:00

Одна из жительниц села Кондрашовка рассказывает о том, как ей живется без газа. Фото: кадр с видео

Люди не унывают, даже шутят над своей аховой ситуацией. А что еще остается делать? [видео]

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До села Кондрашовка Семилукского района газификация добралась лишь наполовину. То есть у половины жителей голубое топливо есть, у половины – нет.

Понятное дело, что без газа, привычного к каждом городском да и в большинстве сельских домов, обходиться тяжело. Выручает, как в старину, русская печка. На ней и еду готовят, и топят дом ею родимой. Вот только огорчает жителей села, что еще в середине 90-х с них собрали плату за проведение газа, а толку ноль.

Сейчас требуют за голубое топливо принципиально иных денег, которых у сельчан нет – потому что работать негде. В общем, как и в начале XX века, приходится кондрашовцам таскать уголь и рубить дрова.

Ну а чиновникам районным и областным в подарок к Новому году это видео. Может, о чем задумаются, хотя надежды на это мало.