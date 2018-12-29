Жители села под Воронежем, оставшиеся без газа, сняли по этому поводу классное видео
До села Кондрашовка Семилукского района газификация добралась лишь наполовину. То есть у половины жителей голубое топливо есть, у половины – нет.
Понятное дело, что без газа, привычного к каждом городском да и в большинстве сельских домов, обходиться тяжело. Выручает, как в старину, русская печка. На ней и еду готовят, и топят дом ею родимой. Вот только огорчает жителей села, что еще в середине 90-х с них собрали плату за проведение газа, а толку ноль.
Сейчас требуют за голубое топливо принципиально иных денег, которых у сельчан нет – потому что работать негде. В общем, как и в начале XX века, приходится кондрашовцам таскать уголь и рубить дрова.
Ну а чиновникам районным и областным в подарок к Новому году это видео. Может, о чем задумаются, хотя надежды на это мало.
Нет газа в селе Кондрашовка.