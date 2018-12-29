Мошеннику из Воронежской области, обманывавшему мигрантов, предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-29T17:03:05+03:00

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100 тысяч рублей в доход государства предстоит выплатить 49-летнему Олегу С. Воронежский суд признал его виновным по статье «Покушение на мошенничество».

В июле 2017 года мужчина узнал, что гражданке Республики Казахстан, проживающей в Панинском районе с разрешением на временное проживание, необходимо получить гражданство Российской Федерации.

Встретившись с женщиной, он убедил ее, что у него есть знакомые в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области, и он сможет договориться о предоставлении ей гражданства. Но, конечно, все не просто так. Помочь мужчина пообещал за 25 тысяч рублей, которые якобы нужно будет передать полицейским.

Конечно, что-либо делать мошенник не собирался, он хотел просто присвоить деньги. В декабре 2017 года Сафонов получил от местной жительницы часть суммы – 15 тысяч рублей. После этого он был задержан сотрудниками регионального СК и УФСБ.

- На предварительном следствии Сафонов вину не признавал. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, – сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.