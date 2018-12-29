2018-12-29T16:35:50+03:00
Общество

В Воронеже новогодние квитанции по ЖКХ украсят детскими рисунками

Горожанам поднимут настроение работы малышей – Алексея и Марии
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Работа Алексея (8 лет)Работа Алексея (8 лет)
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Квитанции воронежцев в новом году украсят детские рисунки. «Единая процессинг-сервисная система ЖКХ Воронежской области» провело конкурс детского рисунка «Новогоднее чудо». Победителей определили среди ребят двух возрастных категорий: от 3 до 7 лет и от 8 до 11 лет.

- На конкурс были выставлены многочисленные работы юных художников, среди которых жюри особо отметили работы Алексея (8 лет) и Марии (5 лет). Ребята стали победителями в старшей и младшей возрастных категориях, - комментируют в пресс-службе компании.

Рисунки детей будут напечатаны на платежных документах, которые воронежцы получат уже в 2019 году. Кроме того, в качестве подарков победители получили развивающие и активные игры.

Работа Марии (5 лет)

Работа Марии (5 лет)

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