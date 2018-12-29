2018-12-29T16:28:03+03:00
Общество

Четырем семьям в Воронежской области на Новый год подарили ключи от новых квартир

Новоселье справят в Поворинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Четыре семьи справят новоселье в Поворино под Новый год. Среди них врачи, ветеран Афганистана и ребенок, оставшийся без попечения родителей. На днях им вручили ключи от квартир нового пятиэтажного дома на улице Локомотивной в Поворино, построенного по программе расселения граждан из аварийного и ветхого жилья в 2017 году. Четыре квартиры оставались незаселенными. На строительство пятиэтажки затрачено 129 миллионов рублей, из которых около 118 – это федеральные средства.

Содействие в получение нового жилья поворинцам оказал застройщик депутат Воронежской облдумы Иван Куликов.

- Все квартиры в новостройке с индивидуальным отоплением, они полностью отделаны и оснащены сантехникой, - рассказали в пресс-службе Облдумы. - Во дворе многоэтажки – благоустроенная игровая площадка для детей.

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