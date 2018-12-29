В Воронеже женщина убила мужа со второй попытки

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-29T15:22:40+03:00

За три года супруги так и не смогли поладить

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

13 мая 2018 года в квартире жилого дома по улице Ростовская в Воронеже между супругами завязалась ссора. Да такая, что быстро переросла в драку. Чем удивляться? Ведь эта парочка была пьяна.

47-летний мужчина не стерпел обиды и несколько раз ударил кулаком супругу. Но обидчику не стоило недооценивать разозлившуюся жену. Она взяла нож, вышла за супругом в коридор и несколько раз воткнула клинок ножа в грудную клетку. Мужчина скончался на месте.

- На первоначальном этапе расследования обвиняемая давала признательные показания, в дальнейшем частично признала вину в убийстве потерпевшего. Женщина в 2015 году уже была осуждена Левобережным судом города Воронежа за причинение тяжкого вреда здоровью супруга. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа Матвей Сладких.