Больше 600 нарушителей задержали за год на территории Воронежского заповедника

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-29T15:12:58+03:00

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В течение 2018 года инспекторы Воронежского заповедника им. В.Пескова зафиксировали 602 случая нарушения природоохранного режима, сообщила пресс-служба заповедника. Среди них – незаконная рубка деревьев и кустарников, незаконная охота и рыболовство, нарушение правил пожарной безопасности. В 559 случаях на нарушителей оставили протоколы на физических лиц. По семи фактам возбудили уголовные дела.

- На нарушителей наложено административных штрафов на сумму – 1 495 000 рублей, взыскано более полумиллиона рублей, - рассказали в пресс-службе заповедника.

У браконьеров изъяли одно гладкоствольное огнестрельное ружье, три – пневматических ружья для подводной охоты. Сняли 35 орудий незаконной добычи животных, 20 петель и два капкана.