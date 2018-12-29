В центре Воронежа установили первую «Умную остановку»

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-29T14:49:05+03:00

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На улице Пушкинской, около Центрального рынка, завершен монтаж первой «Умной остановки» в Воронеже. Соответствующий знак «Остановка» будет в ближайшее время перенесен, а прилегающая территория приведена в порядок. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты уже приступили к настройке оборудования.

- Отметим, что эта работа ведется по поручению главы города Вадима Кстенина в рамках федерального проекта – без использования бюджетных средств, - подчеркнули в городской администрации.

Напомним, Воронеж вошел в сформированный Минстроем РФ список, где реализуют пилотные проекты по программе «Умный город». Планируется, что в ближайшее время транспортная система города значительно «поумнеет».

Проект по модернизации остановок общественного транспорта с использованием инновационных идей, включает в себя оснащение картой-схемой маршрутов движения общественного транспорта, элементами системы «Безопасный город», освещением, электронным табло, бесплатной зоной Wi-Fi, USB-подзарядкой и др. Архитектурное выполнение остановок предполагает совмещение каскадного профиля козырька с простыми формами современного стиля. Это позволит гармонично сочетать конструкцию с исторической застройкой центральных улиц города и новых микрорайонов.

Напомним, скоро многие городские остановки будут выглядеть совсем не так, как сейчас. Они станут «умными». В частности, в ожидании транспорта можно будет зарядить свой мобильник и посмотреть карту-схему городских маршрутов. Вначале сделают семь таких остановок, которые будут располагаться, в основном, в центре города, затем еще 23. Их полный список можно увидеть здесь. Остановки могут делать заключенные воронежских колоний, в системе ФСИН специализируются на такого рода работах.