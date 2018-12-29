В Воронежской области посетители магазина украли кувалду

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-29T14:33:06+03:00

Один из похитителей признал свою вину. Фото: из архива «КП»

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25 декабря в магазин села Березово Острогожского района заглянули два поздних и нетрезвых посетителя. Мужчины вошли в помещение, пока 60-летний хозяин колол дрова для обогрева помещения. Гости попросили закурить, а потом один из них взял стоявшую неподалеку кувалду. Просьбы владельца вернуть инструмент незнакомец проигнорировал.

Тогда предприниматель написал в полицию заявление о хищении. Сотрудники полиции организовали поиски и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель села Терновое, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. В отделе полиции подозреваемый признал свою вину.

По статье «грабеж» злоумышленнику грозит максимально 4 года заключения.