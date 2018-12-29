2018-12-29T13:45:54+03:00
Общество

За год в Воронеже уничтожили 727,6 кг подозрительных продуктов из Узбекистана

Это мясо, рыба и другие продукты прилетели на самолетах
Олег ИВАНОВ
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Управлением Россельхознадзора по Воронежской области следит за тем, что же пересекает границу в международном аэропорту Воронеж и через автомобильный пункт пропуска МАПП «Бугаевка».

Так, в 2018 года государственные инспекции ручной клади и багажа привели к тому, что было уничтожено 727,6 кг грузов завезенных из Республики Узбекистан. Это в том числе мясная, рыбная, молочная продукция, мед, яйца и другие продукты.

На автомобильном пункте пропуска поступали гуманнее, там после досмотра на Украину вернули 445,7 кг мясной, рыбной, молочной продукции.

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