В Воронежской области за утро опрокинулись в кювет две машины

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-29T13:41:14+03:00

В обеих авариях пострадали люди

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В последний рабочий день 2018 года, 29 декабря, на дорогах области произошло два ДТП с опрокидыванием автомобиля.

В 10.20 спасатели получили вызов на дорогу Павловск-Калач. На 14-ом километре трассы съехал и опрокинулся в кювет автомобиль «Лада Калина».

В тот же день около 12 часов аналогичное происшествие зарегистрировали на дороге Острогожск-Волошино. На этот раз на обочине перевернулась «Газель».

В обоих ДТП пострадали люди. Помощь пострадавшим оказывали восемь спасателей. Обстоятельства аварий в ходе проверок выясняют сотрудники полиции.

Спасатели просят участников дорожного движения быть осторожными, особенно в условиях гололеда, снегопада и тумана. В случае ЧП обращайтесь за помощью по телефону службы спасения 112.