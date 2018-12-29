В Воронежской области за утро опрокинулись в кювет две машины
В последний рабочий день 2018 года, 29 декабря, на дорогах области произошло два ДТП с опрокидыванием автомобиля.
В 10.20 спасатели получили вызов на дорогу Павловск-Калач. На 14-ом километре трассы съехал и опрокинулся в кювет автомобиль «Лада Калина».
В тот же день около 12 часов аналогичное происшествие зарегистрировали на дороге Острогожск-Волошино. На этот раз на обочине перевернулась «Газель».
В обоих ДТП пострадали люди. Помощь пострадавшим оказывали восемь спасателей. Обстоятельства аварий в ходе проверок выясняют сотрудники полиции.
Спасатели просят участников дорожного движения быть осторожными, особенно в условиях гололеда, снегопада и тумана. В случае ЧП обращайтесь за помощью по телефону службы спасения 112.