В Воронеже отменили концерт Элджея

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-29T13:18:27+03:00

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Концерт скандального рэпера Элджея, который должен был открыть в Воронеже гастрольный сезон 2019-го, отменили.

- С сожалением сообщаем, что по обоюдному решению артиста, его менеджмента и организаторов, концерт Элджея, запланированный на 5 января 2019 года, не состоится в указанную дату. Тем не менее, для Элджея и его команды Воронеж входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта. Поэтому мероприятие переносится на более поздние сроки и пройдет в Воронеже в рамках нового большого гастрольного тура артиста в обновленном формате. Информация об этом появится позже, - сообщили на портале концертной площадки Event-Hall.

Купившие билеты на концерт могут вернуть их с 30 декабря в кассы по месту приобретения. Для возврата электронных билетов нужно обратиться к данному билетному оператору через личный кабинет на сайте - в городских кассах электронные билеты не принимаются.

Напомним, анонс концерта Элджея вызвал в Воронеже негативную реакцию общественности. Активисты даже выходили на акции протеста и просили уполномоченного по правам детей принять меры к запрету выступления рэпера, творчество которого, по их мнению, развращает молодежь.

До этого по стране прокатилась волна негатива и отмен концерта рэпера, депутат Милонов попросил МВД проверить Узенюка на предмет пропаганды наркотиков