2018-12-29T12:58:56+03:00
Общество

За неделю травмы из-за гололеда получили 1133 жителя Воронежской области

Восемь человек получили обморожения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Из-за гололеда многие воронежцы встретят Новый год в гипсеИз-за гололеда многие воронежцы встретят Новый год в гипсеФото: из архива «КП»
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За неделю с 20 по 26 декабря к травматологам Воронежской области обратились за помощью 3069 человек, в том числе 2122 пациента из областного центра. По поводу травм, полученных из-за падений на скользких дорогах и тротуарах, медицинская помощь понадобилась 1133 жителям региона.

- Большинству пациентов помощь оказали амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 11% случаев, - отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения Воронежской области.

Восемь жителей получили обморожения, у семерых пациентов диагностировали переохлаждение.

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