2018-12-29T12:51:43+03:00
Общество

В Воронеже Центральный стадион профсоюзов могут передать «Факелу»

Такова, по данным источника «КП», истинная цель выездного совещания, проведенного губернатором Александром Гусевым
Олег КУЗНЕЦОВ
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Так сейчас выглядит поле Центрального стадиона профсоюзов.Так сейчас выглядит поле Центрального стадиона профсоюзов.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Губернатор Александр Гусев провел выездное совещание на Центральном стадионе профсоюзов.

Глава области и другие участники совещания осмотрели поле, трибуны и внутренние помещения стадиона. Губернатор констатировал, что инфраструктура только ухудшается. По данным источника «КП», Александр Гусев спросил у профсоюзного руководства, могут ли они, к примеру, построить крышу над стадионом, и вообще сделать его отвечающим всем современным требованиям. Ответ получил отрицательный.

В ходе дальнейшего обсуждения, по неофициальным данным, губернатор дал поручение рассмотреть вопрос о возможной передаче стадиона «Факелу». На данный момент у клуба фактически нет никакой собственности (база в Тенистом принадлежит области). Если сценарий передачи стадиона воплотится в жизнь, в руках весьма непрозрачной структуры, коей сейчас является «Факел» (зарплаты игроков не обнародуются, откуда берется финансирование, большинству воронежцев непонятно), появится лакомый кусочек земли в центре города. Хотелось бы при этом верить, что стадион со временем будет похож на питерскую «Газпром-Арену». Но по нашим реалиям почему-то кажется, что это больше похоже на фантастику.

Возможная передача Центрального стадиона профсоюзов «Факелу» выглядит особенно любопытно в свете заявления губернатора, данного на встрече с журналистами в конце июня 2018 года:

- Считаю, что мы уже должны задумываться о строительстве нового футбольного стадиона, не в центре города. И там точно будет механизм государственно-частного партнерства, потому что ни бюджет самостоятельно не сможет построить этот объект, ни коммерческие структуры - им не будет интересно экономически.

Впрочем, конкретного решения на совещании так и не приняли.

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