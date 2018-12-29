Воронежский митрополит проведет новогодние и рождественские службы
Вечером 31 декабря митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, совершит молебное пение с акафистом святителю Митрофану Воронежскому у его святых мощей. В пресс-службе епархии рассказали, что молебен будет совершен по окончании вечернего богослужения, примерно в 18:15.
2 января в день памяти святителя Антония, архиепископа Воронежского, митрополит Сергий совершит Божественную литургию. По традиции, на богослужение прибудут клирики трех епархий Воронежской митрополии: Воронежской, Россошанской и Борисоглебской. Начало богослужения в 8:00.
6 января в 23:30, в ночь под Рождество Христово, глава Воронежской митрополии возглавит ночное праздничное Рождественское богослужение.
7 января в 15:00 Правящий Архиерей совершит Рождественскую Великую вечерню. По окончании богослужения духовенство епархии и прихожане смогут поздравить своего Архипастыря со светлым праздником Рождества Христова.