Воронежский митрополит проведет новогодние и рождественские службы

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-29T12:50:48+03:00

Все они пройдут в Благовещенском кафедральном соборе областного центра

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Вечером 31 декабря митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, совершит молебное пение с акафистом святителю Митрофану Воронежскому у его святых мощей. В пресс-службе епархии рассказали, что молебен будет совершен по окончании вечернего богослужения, примерно в 18:15.

2 января в день памяти святителя Антония, архиепископа Воронежского, митрополит Сергий совершит Божественную литургию. По традиции, на богослужение прибудут клирики трех епархий Воронежской митрополии: Воронежской, Россошанской и Борисоглебской. Начало богослужения в 8:00.

6 января в 23:30, в ночь под Рождество Христово, глава Воронежской митрополии возглавит ночное праздничное Рождественское богослужение.

7 января в 15:00 Правящий Архиерей совершит Рождественскую Великую вечерню. По окончании богослужения духовенство епархии и прихожане смогут поздравить своего Архипастыря со светлым праздником Рождества Христова.