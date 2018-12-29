За ночь с улиц Воронежа вывезли 3380 кубометров снега

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-29T12:41:56+03:00

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Ночью 29 декабря в Воронеже работало 155 единиц специализированной коммунальной техники. Как отметили в пресс-службе мэрии, погодные условия позволяют районным комбинатам благоустройства успешно работать. Действительно, в последнее время непроходимых мест в городе стало заметно меньше.

- Отсутствие снегопадов дает возможность сосредоточить усилия на вывозе снега и очистке прилотковой зоны. Так, за ночь с улиц вывезли 3380 кубометров снега, - комментируют в горадминистрации.

Тем не менее, звенья комбинированных машин находятся на дежурстве и готовы в случае необходимости оперативно произвести просыпку и подметание улиц. В ночь этого практически не требовалось, песко-соляной смесью обрабатывались в основном только опасные участки дорог: спуски, подъемы, мосты, а также тротуары. Было израсходовано 167 тонн смеси.