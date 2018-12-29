2018-12-29T12:23:47+03:00
Общество

В новогодние каникулы воронежцы смогут круглосуточно сообщать о неисправностях на водопроводе

В водоканале ввели посменное дежурство руководителей на случай ЧП
Елена ФЕДЯШЕВА
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Накануне продолжительных новогодних каникул администрация водоканала ввела круглосуточное дежурство сотрудников аварийных бригад и руководителей отделов для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

- В праздники воронежцы будут пользоваться водой активнее, поэтому мы приложим максимум усилий к бесперебойному и безаварийному водоснабжению города – миллионера, - заверили в ОАО «РВК-Воронеж». - Охрана объектов переведена на усиленный режим работы, проверена и подготовлена автомобильная и специализированная техника, в том числе, тракторы, каналопромывочные машины, экскаваторы, которые незамедлительно могут приступить к локализации и устранению технологических повреждений.

Обо всех неполадках водопроводной сети горожане смогут круглосуточно сообщить в диспетчерскую службу по телефонам контакт-центра 206-77-06 и 206-77-07.

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