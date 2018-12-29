Сотрудники Воронежского зоопарка определили вид змеи, заползшей в ванную комнату на улице Минской

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-29T12:25:26+03:00

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Найденную жительницей Воронежа в своей ванной комнате желтую в коричневых пятнах змею спасатели передали в Воронежский зоопарк. Зоологи осмотрели животное и пришли к выводу, что это маисовый полоз. Опасности для человека он не представляет, поскольку не ядовит.

В настоящее время рептилию заключили в карантин. Тем временем сотрудники полиции начали поиски владельцев полоза, от которых он сбежал, скорее всего, - через вентиляционную шахту.

Напомним, метровую змею утром 29 декабря обнаружила в своей ванной комнате жительница квартиры на улице Минской. Женщина вызвала спасателей, которые поймали рептилию и передали ее сотрудникам зоопарка.