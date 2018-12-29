В Воронеже поймали жителей Самары, подозреваемых в хищении денег под видом обмена купюр

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-29T11:42:55+03:00

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Сотрудники полиции задержали в Воронеже группу подозреваемых в хищении денег под видом обмена купюр. Поводом к розыску стало заявление 71-летней жительницы улицы Владимира Невского, которая рассказала, что 22 октября 2018 года неизвестная обманом завладела ее деньгами. Позже с аналогичным заявлением в полицию пришла еще одна 72-летняя жительница Воронежа.

-По предварительным данным, в обоих случаях неустановленная женщина встречала потерпевших в общественных местах, заводила беседу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - При этом женщина поясняла, что является подругой дочери, с которой она когда-то вместе училась. Рассказывала, что работает в банке, и денежные средства скоро обесценятся, поэтому их надо срочно обменять.

Потом подозреваемая созванивалась с «дочерью одной из потерпевших», и та просила их верить и следовать всем указаниям этой женщины. Злоумышленница и ее жертва шли в банк и снимали деньги со счета. Незнакомка забирала купюры, пообещав вернуться с другими, и – исчезала.

Подозреваемую в мошенничестве 37-летнюю женщину задержали, она оказалась жительницей Самары. Вместе с ней работал 57-летний родственник, который возил ее и пенсионерок на «обмен» денег на своей машине ВАЗ-2107.

- В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения второй подозреваемой, 31-летней женщины, - рассказали в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».