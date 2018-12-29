2018-12-29T11:16:46+03:00
Общество

Под Воронежем женщина встретит Новый год без электричества, воды и мебели

Вот только с едой волонтеры ей помогут [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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В таких условиях Татьяна спит.В таких условиях Татьяна спит.Фото: предоставлено волонтерами.
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Когда видишь эти фото, кажется, что на дворе не XXI век. В Новой Усмани женщина вынуждена жить в заброшенном доме без электричества, телефона воды, мебели, а порой и еды для себя, собаки и кошки с котенком. Печка - это единственная ее надежда не замерзнуть зимой. Но даже на дрова у неё нет денег.

- Мы познакомились с Татьяной, когда узнали, что хозяйке собаки не на что ее содержать, и она хочет отдать животное в хорошие руки. Когда моя знакомая приехала в Новую Усмань, то поняла, что помощь нужна не только домашнему питомцу, но и самой женщине, - рассказала «Комсомолке» одна из волонтеров, узнавшая об этой проблеме. – У нее сгорел дом, нет паспорта, муж с сыном умерли. При этом женщина выглядит как непьющая, разговаривает адекватно. Сейчас все готовятся к Новому году, выбирают подарки и покупают продукты к праздничному столу. У всех свои заботы и дела, но возможно кто-то найдет в себе силы и желание помочь этой женщине. Она нуждается в вещах, еде, мебели, дровах, требуется прочистить дымоход, а возможно кто-то сможет помочь с восстановлением паспорта. 30 декабря отвезем ей хотя бы продукты – хоть какая-то радость к Новому году.

Всем, кто может помочь, предлагают писать: https://vk.com/id7948025; https://vk.com/l.vikkii или звонить: 8 (950) 761-26-55 Ирина, 8 (915) 586-52-84 Виктория.

Уголок для животных. Фото: предоставлено волонтерами.

Уголок для животных.Фото: предоставлено волонтерами.

Из интерьера есть только такое вот кресло. Фото: предоставлено волонтерами.

Из интерьера есть только такое вот кресло.Фото: предоставлено волонтерами.

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