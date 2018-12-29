Жительница Воронежа обнаружила в ванной комнате змею
Утром 29 декабря жительница одной из квартир на улице Минской зашла в свою ванную комнату и ахнула. В помещении она обнаружила … змею. Быстро покинув санузел, хозяйка набрала номер службы спасения.
-Вызов поступил к нам в 7.40, - рассказали в пресс-службе управления ГО и ЧС Воронежа. – Спасатели срочно отправились по указанному адресу и обнаружили в ванной комнате метровую змею желтого цвета с черными пятнами.
Определить вид пресмыкающегося сотрудники управления не смогли. Животное поймали и передали специалистам зоопарка. Они определят, ядовита змея или нет, и решат ее дальнейшую судьбу.
- Пресмыкающееся попало в ванную, скорее всего, через вентиляцию или канализацию из соседней квартиры, - отметили в управлении. – Мы также передали сведения в правоохранительные органы, чтобы полицейские нашли владельца животного.