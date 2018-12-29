Жительница Воронежа обнаружила в ванной комнате змею

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-29T10:44:12+03:00

Как змея попала в помещение - предстоит выяснить. Фото: из архива «КП»

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Утром 29 декабря жительница одной из квартир на улице Минской зашла в свою ванную комнату и ахнула. В помещении она обнаружила … змею. Быстро покинув санузел, хозяйка набрала номер службы спасения.

-Вызов поступил к нам в 7.40, - рассказали в пресс-службе управления ГО и ЧС Воронежа. – Спасатели срочно отправились по указанному адресу и обнаружили в ванной комнате метровую змею желтого цвета с черными пятнами.

Определить вид пресмыкающегося сотрудники управления не смогли. Животное поймали и передали специалистам зоопарка. Они определят, ядовита змея или нет, и решат ее дальнейшую судьбу.

- Пресмыкающееся попало в ванную, скорее всего, через вентиляцию или канализацию из соседней квартиры, - отметили в управлении. – Мы также передали сведения в правоохранительные органы, чтобы полицейские нашли владельца животного.