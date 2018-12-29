Дорожный фонд Воронежской области пополнят 1,5 миллиарда рублей от штрафов

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-29T09:53:21+03:00

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Воронежская Облдума внесла в закон «О дорожном фонде Воронежской области» поправки, позволяющие с 2019 года зачислять в него в полном объеме штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это будет около 1,5 миллиардов рублей.

Напомним, в этом году на ремонт и реконструкцию автомагистралей региона направили больше 12,5 миллиардов. Пять процентов от этой суммы пошло на поддержание в нормативном состоянии сельских и межпоселковых дорог. Работы проводились по заявкам глав поселений и районов.

В 2019 году объем дорожного фонда составит минимум 11,5 миллиардов. Однако, по словам спикера Областной думы Владимира Нетесова, эта сумма, скорее всего, будет увеличена.