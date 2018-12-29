2018-12-29T08:53:02+03:00
Общество

По требованию жилинспекции воронежская УК остеклила чердак и подъезд

На обращения жильцов коммунальщики не реагировали
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской области.фото с сайта ГЖИ Воронежской области.
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Жильцам дома №19 по улице Театральной надоело отапливать улицу. Тепло из их подъезда уходило в разбитые окна и слуховое отверстие на чердаке, а фундамент строения сырел из-за облупившегося слоя гидроизоляции цоколя второго подъезда. УК обращения собственников с просьбами о ремонте игнорировала. Тогда люди написали письмо в государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

Контролирующая организация провела внеплановую проверку, которая подтвердила нарушения.

- В ходе обследования жилищным инспектором установлено, что над 2 и 3 подъездами дома отсутствует остекление слуховых окон чердачного помещения, нарушена целостность остекления окна на лестничной клетке между этажами 7 подъезда, - рассказали в ГЖИ. -Кроме того, облупился слой гидроизоляции цоколя 2 подъезда, а на дворовом фасаде 6 подъезда имеется трещина, наблюдение за которой управляющей домом организацией не ведется.

По итогам проверки на УК Центрального района составили протокол о нарушении и выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Только после этого коммунальщики провели ремонт.

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