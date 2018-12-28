В Воронеже с 1 января вырастет плата за детсады
В управлении образования и молодежной политики мэрии Воронежа сообщили неприятную новость. С 1 января 2019 года увеличится плата за городские детсады.
Раньше платили 115 рублей в день (2415 руб. в месяц) в группах 12 часового пребывания (полного дня) – теперь придется отдавать 125 (2625).
За группы 24-часового пребывания (круглосуточных) пока отдают 116 рублей в день (2436 руб. в месяц) – с 1 января надо будет раскошелиться на 125 (2646).
В группах кратковременного пребывания (от 3 до 4 часов без питания) платили 4 рубля в день (84 руб. в месяц), теперь придется выкладывать 6 (126).
Повышение цен объяснили тем, что за последние годы цена продуктов значительно увеличилась да и инфляция на месте не стояла.
В управлении также напоминают, что право водить детей в дошкольные учреждения бесплатно возникает в следующих случаях:
оба родителя (законных представителя) являются инвалидами I или II группы;
оба родителя (законных представителя) являются инвалидами детства
один из родителей (законных представителей) – инвалид боевых действий
один из родителей (законных представителей) – воспитанник детского дома;
ребенок, посещающий детсад: сирота, инвалид, имеет нарушения психофизического развития (для воспитывающихся в группах компенсирующей направленности), с туберкулезной интоксикацией, остался без попечения родителей;
родитель (законный представитель) является штатным работником детсада;
если семья многодетная.
50%-льготу предоставляют:
одинокой матери (отцу);
одному из родителей (законных представителей) - инвалиду I или II группы;
если оба родителя (законных представителя) – студенты, получающие среднее профессиональное или высшее образование по дневной (очной) форме обучения;
если один из родителей (законных представителей) является военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
если один из родителей (законных представителей) – участник боевых действий;
если один из родителей (законных представителей) получил или перенес лучевую болезнь; является ликвидатором или эвакуированным из зоны отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
если родитель является вдовой (вдовцом);
если семья находится в трудной социальной ситуации;
если оба родителя (законных представителя) являются педагогами детсада.