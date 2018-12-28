В Воронеже с 1 января вырастет плата за детсады

СЕГОДНЯ 21:16 2018-12-28T21:16:20+03:00

На детсад за месяц при полном дне придется потратить на 210 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За полный день придется выкладывать на 10 рублей больше

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В управлении образования и молодежной политики мэрии Воронежа сообщили неприятную новость. С 1 января 2019 года увеличится плата за городские детсады.

Раньше платили 115 рублей в день (2415 руб. в месяц) в группах 12 часового пребывания (полного дня) – теперь придется отдавать 125 (2625).

За группы 24-часового пребывания (круглосуточных) пока отдают 116 рублей в день (2436 руб. в месяц) – с 1 января надо будет раскошелиться на 125 (2646).

В группах кратковременного пребывания (от 3 до 4 часов без питания) платили 4 рубля в день (84 руб. в месяц), теперь придется выкладывать 6 (126).

Повышение цен объяснили тем, что за последние годы цена продуктов значительно увеличилась да и инфляция на месте не стояла.

В управлении также напоминают, что право водить детей в дошкольные учреждения бесплатно возникает в следующих случаях:

оба родителя (законных представителя) являются инвалидами I или II группы;

оба родителя (законных представителя) являются инвалидами детства

один из родителей (законных представителей) – инвалид боевых действий

один из родителей (законных представителей) – воспитанник детского дома;

ребенок, посещающий детсад: сирота, инвалид, имеет нарушения психофизического развития (для воспитывающихся в группах компенсирующей направленности), с туберкулезной интоксикацией, остался без попечения родителей;

родитель (законный представитель) является штатным работником детсада;

если семья многодетная.

50%-льготу предоставляют:

одинокой матери (отцу);

одному из родителей (законных представителей) - инвалиду I или II группы;

если оба родителя (законных представителя) – студенты, получающие среднее профессиональное или высшее образование по дневной (очной) форме обучения;

если один из родителей (законных представителей) является военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;

если один из родителей (законных представителей) – участник боевых действий;

если один из родителей (законных представителей) получил или перенес лучевую болезнь; является ликвидатором или эвакуированным из зоны отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

если родитель является вдовой (вдовцом);

если семья находится в трудной социальной ситуации;

если оба родителя (законных представителя) являются педагогами детсада.