В Ленинском районе Воронежа по итогам года наградили отличившихся школьников

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-29T08:16:30+03:00

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Больше двух тысяч детей Ленинского района собрались в Воронежском цирке на новогодний праздник – районную елку.

Заместитель главы управы по социальным вопросам Евгения Демченко приветствовала гостей:

- Всего несколько дней отделяют нас от главного, всеми любимого и долгожданного праздника - Нового Года. Особенно приятно, что в этом зале сегодня собрались дети. Ведь, по сути, Новый Год - это праздник детства, праздник искренней радости и веселья, праздник тех, кто мечтает, кто верит в чудеса и ждет волшебного осуществления своих желаний. Веселых улыбок, задорного смеха, счастья и здоровья вам и вашим близким!

Далее Евгения Сергеевна вручила награды школьникам Ленинского района, добившимся в уходящем году высоких результатов в учебе, спорте и культуре. В церемонии награждения также принял участие руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

Затем ребята с удовольствием посмотрели новогоднюю цирковую программу.