Бизнес по-воронежски: подростки предлагают протереть фары, а за отказ царапают машину

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-28T20:21:14+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Наталья Харченко разместила пост-предостережение. По ее словам, на перекрестке улиц Ворошилова и Домостроителей подростки «мутят» свой наглый «бизнес». Когда рядом со Сбербанком на светофоре останавливаются машины, к ним подскакивают школьники и предлагают протереть фары.

Девушка заявила, что вечером 26 декабря подскочили с тряпкой и к ее машине. У нее не было мелочи. Просьба отойти на подростков не подействовала. В итоге, когда девушка нажала на газ, они поцарапали машину.

- Сегодня машину поцарапали, а завтра что - в людей стрелять? – задумалась о будущем «бизнесменов» Наталья. И советует сигналить посильнее, чтобы их отпугнуть.