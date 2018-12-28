В Воронеже попало на видео тушение пожара в Сомово

СЕГОДНЯ 19:56 2018-12-28T19:56:49+03:00

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На видео попало тушение пожара на улице Украинской поселка Сомово утром в пятницу, 28 декабря.

Напомним, мансарда загорелась в 9.18. На тушение выехала масса техники – 11 пожарных машин, были задействованы 36 сотрудников МЧС.

На видео заметно, что площадь крыши достаточно большая, и работы предстояло немало. Пожар потушили в 10.55. Крыша была уничтожена, но дом удалось отстоять от огня. Причину пожара выясняют.

Напомним, в Железнодорожном районе за последние двое суток случилось еще два пожара. Ранним утром 28 декабря на улице Жигулина сильно выгорела баня. Днем раньше, 27 декабря, около полудня на улице 25 Января только расторопность и храбрость старшей сестры спасла от смерти в дыму десятилетнего мальчика.