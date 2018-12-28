2018-12-28T19:01:42+03:00
Звезды

"Неэффективные расходы" дирекции Платоновского фестиваля нашли в КСП Воронежской области

При этом подчеркнули, что в целом дирекция выполняет все обязательства
Виктор ПАВЛОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Контрольно-счетной палате Воронежской области отчитались о проверке эффективности использования бюджета дирекции Платоновского фестиваля.

- Результаты показали, что учреждение выполняет возложенные на него функции по организации и проведению выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей, выступлений артистов и творческих коллективов, - подчеркивают в КСП.

И добавляют, что во время проверки нашли некоторые странности. Тут и "необоснованные выплаты стимулирующего характера" - как за счет областных средств, так и за счет доходов. Кроме того, отмечено неисполнение договоров, которое привело к потере собственных средств, а также некоторые "неэффективные расходы". Дирекция получит представление с замечаниями.

Напомним, Александр Гусев во время восьмого Платоновского фестиваля высказался о неоднозначности программы форума искусств и конкретно был недоволен уровнем спектакля, открывшего VIII Платоновфест. После чего высказывались мнения о смене концепции форума. Михаил Бычков в ответ признался в давлении со стороны департамента культуры.

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