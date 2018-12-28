В некоторых районах Воронежской области собираемость взносов за капремонт превысила 100%

СЕГОДНЯ 18:47 2018-12-28T18:48:36+03:00

Ну а меньше всего сдают в Богучарском и Новоусманском районах

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В Фонде капремонта сообщили о росте собираемости взносов в этом году. Этому способствует взыскание задолженности с неплательщиков в суде. Заявления Фонда о взыскании задолженности, если она не превышает 500 тысяч рублей, рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке – без вызова сторон.

Так, видимо, и получилась цифра Петропавловского района - 103,2%. Помогли выплаты должников прошлых лет. Помимо указанного района, самый высокий уровень собираемости взносов отмечен в Подгоренском (97,6%), а также в Нововоронеже (97,5%). Меньше всего сдают на капремонт в Богучарском (76%) и Новоусманском (80,7%) районах. Отметим, что общий уровень собираемости взносов составил 94,3% (и на 4,3% превысил показатель прошлого года).