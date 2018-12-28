Воронежский пенсионер обменял 52 тысячи рублей на "билеты банка приколов"

СЕГОДНЯ 20:01 2018-12-28T20:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

80-летний пенсионер из Калачеевского района стал жертвой мошенничества в Воронежской области. Он рассказал полицейским, что однажды днем услышал стук дверь. На пороге стояла незнакомая женщина. Она представилась сотрудником социальной службы и объяснила, что в рамках некоей реформы должна обменять купюры на их аналоги нового образца.

- Доверчивый пенсионер пригласил женщину в дом, а потом принес все сбережения в размере 52 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Женщина пересчитала деньги и передала конверт с аналогичной суммой якобы "новых" денег.

Само собой, это оказались "билеты банка приколов". Полицейские бросились на поиски мошенницы. Известно, что женщине на вид около 35-40 лет, рост -средний, внешность - славянская, во время совершения преступления она была одета в черную куртку и белую шапку. Злоумышленнице грозит до пяти лет заключения.