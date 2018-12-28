Воронежских вор-домушник пытался спрятать огромный телевизор в маленький сарай

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-28T18:06:25+03:00

Именно тут его и застали полицейские

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"Мой дом обокрали!" - говорила в трубку 42-летняя жительница Рамонского района. Полицейские тут же выехали на место - в село Большая Верейка.

Выяснилось, что вор выбил входную дверь, вынес телевизор и удалился. Злоумышленника задержали уже через несколько часов, когда он пытался спрятать украденное устройство в сарае на соседней улице.

32-летний мужчина признался, что был знаком с хозяйкой дома и знал, что у нее есть этот самый телевизор. За кражу мужчине грозит до шести лет заключения. Сейчас он в изоляторе.

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