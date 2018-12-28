Воронежцы вылепили снеговиков - курильщика и Свина-2019

СЕГОДНЯ 17:33 2018-12-28T17:35:53+03:00

Так и хочется сказать - Брось сигарету! Фото: German Aleksandrovich, Типичный Воронеж

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Забавные снеговики появились в двух районах города.

На улице Добролюбова у дома № 85 на фото попал этакий парень с окраин – с черными глазами и с сигаретой в зубах. Снеговик еще и одну руку в карман засунул.

А вот в пригородном поселке Шилова на улице Курчатова озаботились сделать символ наступающего Нового года. Свинка с надписью 2019 может стать талисманом окрестных улиц.

Символ наступающего года в Шилово.Фото: Лена Мымрина, Мой и твой Воронеж.

Надеемся, что снеговики не повторили судьбу их собрата-Есенина с улицы, которого вылепила девушка в одном из воронежских дворов. Напомним, ему ударом в стиле кун-фу разбил голову подросток.