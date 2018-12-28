Воронежцы вылепили снеговиков - курильщика и Свина-2019
Забавные снеговики появились в двух районах города.
На улице Добролюбова у дома № 85 на фото попал этакий парень с окраин – с черными глазами и с сигаретой в зубах. Снеговик еще и одну руку в карман засунул.
А вот в пригородном поселке Шилова на улице Курчатова озаботились сделать символ наступающего Нового года. Свинка с надписью 2019 может стать талисманом окрестных улиц.
Символ наступающего года в Шилово.Фото: Лена Мымрина, Мой и твой Воронеж.
Надеемся, что снеговики не повторили судьбу их собрата-Есенина с улицы, которого вылепила девушка в одном из воронежских дворов. Напомним, ему ударом в стиле кун-фу разбил голову подросток.