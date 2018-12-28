Нож в спину: под Воронежем женщина чуть не зарезала своего гражданского мужа

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-28T17:34:32+03:00

Ей грозит до десяти лет лишения свободы

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В дежурную часть поступил вызов из семилукской больницы. В приемное отделение поступил 40-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

Выяснилось, что 26 декабря в селе Губарево этот человек поссорился со своей гражданской женой. В пылу конфликта женщина схватилась за нож. Когда он повернулся спиной, она со всей силы ударила его в область груди.

- 32-летнюю хозяйку дома задержали, орудие преступления изъяли, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.