В Воронеже на пожаре школьница спасла брата

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-28T17:03:34+03:00

Она ползком добралась на кухню и вывела мальчика на улицу

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ЧП случилось в четверг, 27 декабря, в Железнодорожном районе на улице 25 Января. Около полудня десятиклассница Лера Струговщикова пошла встречать маму на остановку. Дома оставался десятилетний брат Костя.

Возвращаясь домой с мамой, девочка увидела, как из окна их квартиры на восьмом этаже валит дым. Они побежали к лифту. А когда поднялись, поняли, что в квартиру так просто не войдешь – мешали клубы едкого дыма. Но девочка поступила грамотно – ползком, чтобы меньше наглотаться гари, добралась до кухни, где нашла брата. Она сумела вывести мальчика на улицу.

Пожар вскоре потушили - на площади 10 квадратных метров сгорели вещи. По предварительным данным, он вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.