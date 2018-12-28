2018-12-28T16:44:57+03:00
Общество

Новый год-2019 в Воронеже: на каникулах парковки в центре будут бесплатными

Зато 29 декабря - в рабочий день - придется раскошелиться
Виктор ПАВЛОВ
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Паркомат на каникулах не понадобитсяПаркомат на каникулах не понадобитсяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В мэрии Воронежа подготовили хороший новогодний подарок для автомобилистов.

- Согласно концессионному соглашению, в ночное время, а также в выходные и праздничные дни парковки работают в бесплатном режиме, - рассказали в городской администрации. - Так, в "рабочую" субботу, 29 декабря, парковки будут функционировать в режиме - платно с 8.00 до 20.00. Однако с 30 декабря до 8 января (включительно) – круглосуточно бесплатно.

Отметим, что воронежцы, не платившие за парковку два месяца, видимо, останутся без штрафов. Власти не успели согласовать возможность обмена информацией о нарушителях с ГИБДД.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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